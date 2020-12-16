В Роскосмосе задумались о запуске спутников из пушки

Идея, озвученная впервые в 1865 году в романе Жюля Верна «Из пушки на Луну», может стать вполне реально, сообщает РИА Новости. На данный момент эксперты предлагают два варианта реализации проекта: линейный рельсотрон и кольцевой ускоритель массы.

Первый способ подразумевает использование пускового ствола и электростанции мощностью десять мегаватт. Второй же будет работать по принципу прохождения снаряда-носителя по кольцевой разгонной вакуумной трубе диаметром несколько километров. Затем его будут «выстреливать» в космос выпускными стволами.