В Роскосмосе заявили, что РОС заинтересует иностранные космические компании

Зарубежные страны проявляют интерес к использованию Российской орбитальной станции (РОС), сказал гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. Он предложил сделать этот проект международным, позволяя другим странам использовать РОС в своих космических исследованиях. По его словам, многие страны проявляют большой интерес к этой идее и могут даже строить собственные модули для станции.

Однако, заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил, что на данный момент они не получили откликов от иностранных партнёров по участию в проекте РОС. Это означает, что пока ещё не было официальных соглашений о сотрудничестве с другими странами для использования станции.

Тем не менее, идея сделать РОС доступной для международного сотрудничества вызывает интерес, и, возможно, в будущем найдутся страны, готовые присоединиться к этому амбициозному проекту.