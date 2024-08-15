В «Роснефти» увеличили точность прогнозов объёмов добычи нефти

«Роснефть» представила обновлённую версию своего гидродинамического симулятора «РН-КИМ», который теперь способен ещё точнее прогнозировать объёмы добычи нефти. Как сообщили в пресс-службе компании, новый функционал позволяет моделировать работу скважин с трещинами, созданными гидроразрывом пласта, а также учитывать сложную геометрию и особенности течения жидкости в этих трещинах.

Одной из новых функций стала возможность моделирования растворения природной соли, содержащейся в горных породах. Этот параметр помогает более точно определять наиболее эффективные методы разработки месторождений, так как закачка воды для вытеснения нефти может изменять свойства породы и минерализацию добываемого продукта.

Интеграция с корпоративным геомеханическим симулятором «РН-СИГМА» позволяет учитывать изменения состояния нефтяного пласта в процессе добычи. По данным компании, с момента запуска «РН-КИМ» в 2014 году, его использовали все научные институты и нефтегазодобывающие предприятия «Роснефти». В 2023 году экономия за счёт использования этого симулятора составила более 500 миллионов рублей, при этом сейчас он помогает создавать 95% гидродинамических моделей нефтяных месторождений компании.