В Роспотребнадзоре назвали способ снизить риск заражения COVID-19 на треть

По информации международной организации "Глобальное партнерство по мытью рук", мытье рук с мылом играет ключевую роль в борьбе с COVID-19. Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%.

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