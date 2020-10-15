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В Роспотребнадзоре назвали способ снизить риск заражения COVID-19 на треть
Как оказалось, все до банального просто
В Роспотребнадзоре назвали способ снизить риск заражения COVID-19 на треть. Что самое интересно, речь идет о методе, который всем и так давно известен, но зачастую остается проигнорированным.
По данным ведомства, мытье рук с мылом на регулярной основе в целом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%, сообщает РИА Новости. По мнению многих специалистов, именно эта мера профилактики играет ключевую роль в борьбе с COVID-19.
По информации международной организации "Глобальное партнерство по мытью рук", мытье рук с мылом играет ключевую роль в борьбе с COVID-19. Мытье рук с мылом разрушает внешнюю мембрану вируса и тем самым инактивирует его. Исследование показало, что регулярное мытье рук с мылом может снизить вероятность заражения COVID-19 на 36%.
Также отмечается, что мытье рук способно помочь в борьбе и с прочими инфекционными заболеваниями, такими как холера, лихорадка Эбола, атипичная пневмония и гепатит Е.