В Роспотребнадзоре объяснили, может ли оспа обезьян проникнуть в Россию

По её словам, вирус имеет завозной характер, поэтому на всех пунктах пропуска в страну усилен контроль. К тому же в России уже есть своя тест-система для определения инфекции, и ещё одна выходит из регистрации.

Попова подчеркнула, что положительных результатов тестирования на наличие оспы обезьян в России выявлено не было.

«У нас есть вакцина от оспы, которая сегодня тоже находится в стадии регистрации, она разработана, хорошо себя показала. То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя», — рассказала Анна Попова.