В Роспотребнадзоре объяснили, почему важно готовиться к туристическим поездкам

В разных странах может быть противоположная эпидобстановка. Куда-то не пустят без прививок, а где-то не потребуют сертификаты и ПЦР-тесты, но риск заразиться при этом никуда не исчезает.

Попова предупредила, что на данный момент в Греции, Испании и Сербии зафиксированы случаи лихорадки Западного Нила. Это тяжёлое заболевание. И об этом туристам необходимо знать.

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас смещаются границы природных очагов инфекций и расширяется ареал переносчиков опасных болезней. На это влияет и глобальное потепление.