Наука и технологии
23:14, 14 декабря 2022
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В Роспотребнадзоре рассказали, через сколько лет свиной грипп вернулся в Россию

Об этом сообщила Анна Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на онлайн-совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщила, какой штамм гриппа является ведущим в стране. Также она отметила, через сколько лет этот грипп вернулся в Россию.

В Роспотребнадзоре рассказали, через сколько лет свиной грипп вернулся в Россию

Фото: Perfekt.ru

По словам Поповой, в России на данный момент превалирует свиной грипп H1N1. Этот вариант вируса вернулся в Россию спустя шесть лет после последних высоких показателей.

Также глава ведомства отметила эффективность российских противогриппозных вакцин. По её словам, четыре вакцины полностью противостоят распространённому в стране вирусу гриппа.

«Сегодня спустя шесть лет, в предыдущий раз он высокие цифры показывал в сезоне 2015-2016 года, он вернулся в РФ и является сегодня превалирующим», — рассказала Анна Попова.

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