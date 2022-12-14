В Роспотребнадзоре рассказали, через сколько лет свиной грипп вернулся в Россию

По словам Поповой, в России на данный момент превалирует свиной грипп H1N1. Этот вариант вируса вернулся в Россию спустя шесть лет после последних высоких показателей.

Также глава ведомства отметила эффективность российских противогриппозных вакцин. По её словам, четыре вакцины полностью противостоят распространённому в стране вирусу гриппа.

«Сегодня спустя шесть лет, в предыдущий раз он высокие цифры показывал в сезоне 2015-2016 года, он вернулся в РФ и является сегодня превалирующим», — рассказала Анна Попова.