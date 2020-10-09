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В Роспотребнадзоре рассказали, какая категория россиян больше всего заразилась COVID-19 в сентябре
Учителя, в свою очередь, заражаются редко
Издание “Российская газета” взяло интервью у главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в рамках которого специалист рассказала, какая категория россиян больше всего заразилась коронавирусной инфекцией в прошлом месяце.
Согласно данным Поповой, больше всего инфицированных COVID-19 в стране было зафиксировано среди работников офиса.
Это люди, которые все лето были на дистанте и в отпусках, а сегодня они собрались и только осваивают новые правила социального поведения.
Также специалист поделилась, что учителя в России заражаются не часто, поскольку пользуются масками при общении друг с другом. Кроме того, на данный момент не фиксировались случаи инфицирования учителя коронавирусом от ребенка. Однако отмечается, что если в одном классе заражается несколько детей, можно переводить весь класс на удаленное обучение.