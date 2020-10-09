В Роспотребнадзоре рассказали, какая категория россиян больше всего заразилась COVID-19 в сентябре

Также специалист поделилась, что учителя в России заражаются не часто, поскольку пользуются масками при общении друг с другом. Кроме того, на данный момент не фиксировались случаи инфицирования учителя коронавирусом от ребенка. Однако отмечается, что если в одном классе заражается несколько детей, можно переводить весь класс на удаленное обучение.