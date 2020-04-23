В Роспотребнадзоре рассказали, какие антисептики бесполезны в борьбе с коронавирусом

Так, эксперты советуют при выборе средства для обеззараживания обращать внимание на спектр действия. Антисептик, который может быть по-настоящему полезен, должен содержать не менее 60-80 процентов изопропилового или этилового спирта. При этом втирать такое средство стоит не менее 30 секунд, а некоторые производители говорят о том, что их средство желательно втирать трижды и не менее двух минут.

”В условиях активного распространения коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что чистые руки залог здоровья и взрослых, и детей”, — рассказали представители Роспотребнадзора.