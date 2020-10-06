В Роспотребнадзоре рассказали, какие люди не могут заболеть COVID-19

Речь о людях с наличием определенных генных мутаций, которые и позволяют людям ограничить инфицирование. Так, модификация в генах мешает вирусу проникнуть в клетки. ”Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищен»”, — поделились в Роспотребнадзоре.

Напомним, что за все время в России было выявлено 1 237 504 зараженных коронавирусом людей. Выздоровело из них 988 576 человек, тогда как умерло 21 663. За последние сутки было выявлено 11 615 новых случаев заражения. Нескольким ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения предположили, что всего коронавирусом заразились 10% населения планеты.