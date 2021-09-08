В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще сталкивается с потерей обоняния и вкуса из-за COVID-19 — мужчины или женщины

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала об особенностях этих симптомов. По словам специалиста, подобные нарушения чаще встречаются у женщин, нежели у мужчин. При этом в среднем потеря сохраняется в течение 8 дней, пишет РИА Новости.

Пшеничная также отметила, что исчезновение обоняния также встречается и при прочих ОРВИ. Правда реже, чем при COVID-19 — в среднем лишь в 20% случаев.

Напомним, что ранее научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев предсказал планете долгую борьбу с коронавирусной инфекцией. Связано это в том числе и с тем, что в мире до сих пор не существует «единого подхода к диагностике, лечению, профилактике COVID-19»