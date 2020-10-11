Наука и технологии
Сегодня 10:17
В Роспотребнадзоре рассказали о правилах использования антисептика
Его важно использоваться в общественных местах
Врач-эпидемиолог ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова рассказала россиянам о правилах использования антисептика. Эксперт отметила, что антисептики могут иметь антимикробный эффект, продолжительность которого способна достигать трех часов.
Некоторые антисептики обладают пролонгированным антимикробным действием, некоторые — до трех часов, но они не защищают вас от вирусов в течение этого времени. Ко всем антисептикам должна быть инструкция по применению, в ней указаны режимы обработки рук, эффективные против бактерий и вирусов.
По словам специалиста Роспотребнадзора, для качественного обеззараживания необходимо поместить на кожу порядка 3-5 мл антисептика и обработать им руки до полного высыхания. Отметим, что использовать антисептик важно в общественных местах как до, так и после прикосновений рук к лицу или же к окружающим предметам.