В Роспотребнадзоре рассказали о правилах использования антисептика

По словам специалиста Роспотребнадзора, для качественного обеззараживания необходимо поместить на кожу порядка 3-5 мл антисептика и обработать им руки до полного высыхания. Отметим, что использовать антисептик важно в общественных местах как до, так и после прикосновений рук к лицу или же к окружающим предметам.