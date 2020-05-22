Наука и технологии
Сегодня 13:04
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей болеют коронавирусом бессимптомно
Более 40%
В Роспотребнадзоре рассказали, сколько людей болеют коронавирусом бессимптомно. Так, согласно данным, представленным главой ведомства Анной Поповой, без выраженной симптоматики переносят инфекцию порядка 45% людей.
Попова также отметила, что на сегодняшний день удельный вес бессимптомно больных зараженных анализируют как российские специалисты, так и с разных стран. ”Бессимптомно болеют 45%, возможно, больше, сейчас это предмет эпидемиологических исследований. В разных странах, в том числе и в Российской Федерации, ученые это делают – определяют какой же все-таки удельный вес. И именно иммунологические исследования позволят нам увидеть более четко их и дать ответ на этот вопрос”, - поделилась Попова.
Кроме того, эксперт сообщила, что при заражении любой инфекцией людей, переносящих ее с ярко выраженными симптомами меньше, чем тех, кто справляется с ней без проявлений.