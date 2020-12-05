В Роспотребнадзоре сообщили, как отличить повторное заражение COVID-19 от рецидива

Лебедев отметил, что если в процессе изучения первых и вторых штаммов фиксируется выраженная разница в вирусных геномах - заражение повторное. Ключевым фактором развития повторной инфекции было названо состояние иммунной системы во время вторичной встречи с возбудителем.

Эксперт также рассказал, что выработка антител не всегда гарантирует наличие иммунитет к инфекции. В частности, антитела к нуклеокапсидному белку N могут говорить о том, что человек перенес болезнь, однако не обеспечивать иммунную защиту. ”Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела — IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее — к его рецептор-связывающему домену (RBD)”, — сообщил представитель Роспотребнадзора.