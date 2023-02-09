В России 10% семей платят за интернет по завышенным тарифам из-за слабой конкуренции между провайдерами

Основаня причина — отсутствие адекватной конкуренции между провайдерами. ТСЖ и управляющие компании не впускают частных провайдеров в подъезды многоквартирных домов для установки оборудования и вводят заградительные платежи за доступ на свою территорию. По мнению таких ведомств, бесплатный и бесконтрольный доступ в подъезды может навредить недвижимости и её владельцам.

Поэтому предпочтение зачастую отдают аффилированным операторам, а не частникам.

По ценам, в регионах услуги провайдеров стоят в среднем 450 рублей в месяц, а в домах, которые обслуживают провайдеры-монополисты, стоимость может превышать 580 рублей.

Как отмечается, проблему сможет решить, с одной стороны, изменение законодательства, с другой — развитие технологий мобильной связи.