В России 60 медиков из одной больницы заразились коронавирусом

Согласно данным ведомства, прямо сейчас все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. При этом на данный момент уже установлен полный круг лиц, который как-либо контактировал с медицинскими работниками, а больничный корпус закрыт на полную дезинфекцию.

Также местный Минздрав рассказал, что в данной больнице в общей сложности работает 2,9 тыс сотрудников. Напомним, что согласно данным, имеющимся на момент публикации материала, в Москве уже заражено 31 981 человек, при этом 2 267 из них выздоровели, а 261 скончалось.