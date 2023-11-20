В России алкоголь и табак начнут продавать без паспорта

Эта инновационная система, как ожидается, вступит в силу уже в 2024 году. Владислав Поволоцкий, гендиректор Центра биометрических технологий, поделился, что для использования новой опции потребуется зарегистрированный цифровой профиль гражданина и данные, сданные в единую биометрическую систему (ЕБС).

Технология обещает упростить процесс покупки: вместо традиционного предъявления документов, достаточно будет одного взгляда на камеру.

Такой подход не только ускорит обслуживание, но и повысит безопасность, исключая возможность продажи алкоголя и табака несовершеннолетним.

Крупные ритейлеры, такие как X5 Group, уже планируют внедрение этой технологии на кассах самообслуживания. Однако окончательное решение будет зависеть от множества факторов, включая стоимость операций по проверке возраста и условия подключения к ЕБС.