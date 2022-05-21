В России анонимный интернет назвали прибежищем вирусом и преступников

Заявил председатель Совбеза России

По итогам заседания Совета безопасности России с президентом страны Владимиром Путиным, председатель Совбеза Николай Патрушев заявил, что анонимность глобальной Сети, которая всячески поддерживается США, является угрозой безопасности РФ в силу того, что способствует распространению компьютерных вирусов и деятельности киберпреступников.