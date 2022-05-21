В России анонимный интернет назвали прибежищем вирусом и преступников

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В России анонимный интернет назвали прибежищем вирусом и преступниковЗаявил председатель Совбеза России
По итогам заседания Совета безопасности России с президентом страны Владимиром Путиным, председатель Совбеза Николай Патрушев заявил, что анонимность глобальной Сети, которая всячески поддерживается США, является угрозой безопасности РФ в силу того, что способствует распространению компьютерных вирусов и деятельности киберпреступников.
Патрушев также отметил, что кибератаки часто осуществляют «финансово мотивированные странами Запада хакеры».
«Анонимность глобального информационного пространства, всячески поддерживаемая Вашингтоном, способствует неконтролируемому распространению вредоносного программного обеспечения и преступной деятельности международных кибергруппировок», — подчеркнул Патрушев.