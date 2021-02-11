Наука и технологии
Вчера в 20:35
В России анонсировали испытания боевой машины К-16 на платформе «Бумеранг»
Речь идёт об улучшенной после предварительных испытаний версии
В сети появилась информация о ближайших планах на боевую машину К-16 на платформе «Бумеранг». Так, по словам гендиректора "Военно-промышленной компании" Александра Красовицкого, уже в этом году состоятся госиспытания новой БМП.
Новинка, по словам главы компании-разработчика оружия, является принципиально нвым типом машины в классе бронетранспортеров, пишет Военное обозрение. Во время проектирования К-16, инженеры закладывали высокий уровень защиты, новую трансмиссию, а также обновлённую систему управления.
В текущем году К-16 выходит на госиспытания. Предварительные испытания бронетранспортёра завершились в прошлом году, машина получила литеру "О".
Напомним, что ранее, в 2020 году, БМП завершила предварительные испытания. После их окончания, специалисты доработали боевой транспорт с учётом пожеланий, которые выразило Минобороны России.