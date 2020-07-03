В России анонсировали систему, способную уничтожать гиперзвуковое оружие в ближнем космосе

”Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе. Можно с уверенностью сказать, что аналогов этой системы просто не существует”,— поделился эксперт, отметив при этом, что сама система разработана для поражения баллистических ракет средней дальности и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет.

Кроме того, она способна ликвидировать гиперзвуковые летательные аппараты, включая самолеты, а также беспилотники. Напомним, что ПВО С-500 “Прометей”, как сообщалось ранее, будут готовы к поставкам в рамках текущего года.