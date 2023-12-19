В России Apple ждёт патентный спор на телефон с экстренной связью

В России Apple ждёт патентный спор на телефон с экстренной связьюНо кто выиграет дело, пока непонятно
Череда патентных споров коснулась Apple не только на Западе, но и в России. Роспатент принял к рассмотрению спор между американским вендором и российским предпринимателем Арташесом Икономовым, который судится с Apple по поводу уникальности телефона с функцией экстренной связи, реализованной в iPhone.
Суды между российским бизнесменом и Apple длятся с 2019 года. Компания требует аннулировать патент в силу его неуникальности: вендор утверждает, что российский патент дублирует международные патентные заявки Apple. Икономов требует взыскать с Apple 295 млрд рублей.
При этом управляющий партнёр компании «Зуйков и партнёры» Сергей Зуйков говорит о том, что не понятно, откуда взялась сумма в 295 млрд рублей, требуемая Икономовым. По словам эксперта, практика такова, что лицензионный платёж составляет 5-10% от стоимости продукта, который реализуется на основании прав на патент.
Но говорить об этом можно будет в случае, если суд встанет на сторону Икономова. Но если патент признают недействительным, как того требует Apple, россиянину, скорее всего, откажут в удовлетворении требований.