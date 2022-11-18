Наука и технологии
16:37, 18 ноября 2022
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В России арестовали имущество Twitch и Amazon за блокировку аккаунта киберспортсмена

Сына Константина Малофеева

Арбитражный суд Москвы арестовал российское имущество американской компании Amazon и входящего в её структуру стримингового сервиса Twitch за блокировку аккаунта киберспортсмена Кирилла Малофеева.

В России арестовали имущество Twitch и Amazon за блокировку аккаунта киберспортсмена

Канал Кирилла Малофеева насчитывал порядка 28 тысяч подписчиков и был заблокирован ещё в апреле. Блокировка связана с персональными санкциями против его отца, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Сумма ареста имущества составила 3 млрд рублей в качестве обеспечительной меры.

«Twitch и Amazon чувствуют себя выше российского законодательства, выше суверенного государства. Они произвольно нарушают контрактные обязательства. По сути, такие действия являются цензурой и дискриминируют русских киберспортсменов и их аудиторию, — заявил Кирилл Малофеев.

Источник фото:Уngadget.com
Источник:Forbes
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