В России арестовали математика, который оказался хакером, проводившим DDoS-атаки

Опубликовано 01 февраля 2024, 19:09
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В России арестовали математика, который оказался хакером, проводившим DDoS-атакиСуд арестовал хакера на три месяца
Лефортовский суд Москвы до 12 мая 2024 года арестовал хакера, математика Артёма Хорошилова, который проводил DDoS-атаки на российскую критическую инфраструктуру.
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Хорошилова задержала ФСБ, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Хакер дал признательные показания и согласился работать со следствием.
«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Хорошилову Артёму Леонидовичу продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, то есть до 12 мая 2024 года», — сказано в сообщении суда.