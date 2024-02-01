В России арестовали математика, который оказался хакером, проводившим DDoS-атаки

Хорошилова задержала ФСБ, ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274. 1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации). Хакер дал признательные показания и согласился работать со следствием.

«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Хорошилову Артёму Леонидовичу продлена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 3 месяца, то есть до 12 мая 2024 года», — сказано в сообщении суда.