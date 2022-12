В России арестовали все активы Amazon и Twitch, в том числе недвижимость

Под арест попали все денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях, а также всё движимое и недвижимое имущество.

Всего арестовано активов на 3 млрд рублей.

«Принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc. на счетах в кредитных организациях, а также на всё движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Amazon.com Inc. и Twitch Interactive Inc., на общую сумму 3 000 000 000 руб. 00 коп.», — сказано в судебном акте.