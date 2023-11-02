В России автоматизируют исследования водородной энергетики

Учёные из Томского политехнического университета разработали автоматизированный комплекс, который поможет создавать новые материалы для водородной энергетики. Этот комплекс позволяет проводить эксперименты при разных давлениях и температурах. Он создан для изучения сорбции и десорбции водорода, то есть процессов его поглощения и выделения.

Учёные занимаются разработкой материалов, которые будут использоваться в водородной энергетике. Эти материалы должны обеспечивать безопасное хранение водорода. Новый комплекс поможет исследовать их свойства, такие как способность поглощать водород и взаимодействие с ним. Кроме того, установка может использоваться для изучения материалов, которые позволяют выделять водород из газовых смесей и очищать его.

Этот проект важен для развития водородной энергетики, и учёные надеются, что их исследования помогут создать более эффективные и безопасные материалы для этой отрасли.