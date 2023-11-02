В России автоматизируют исследования водородной энергетики

В России автоматизируют исследования водородной энергетикиДля этого в ТПУ разработали автоматический научный комплекс
Российские учёные разработали автоматический научный комплекс для исследований водородной энергетики
Учёные из Томского политехнического университета разработали автоматизированный комплекс, который поможет создавать новые материалы для водородной энергетики. Этот комплекс позволяет проводить эксперименты при разных давлениях и температурах. Он создан для изучения сорбции и десорбции водорода, то есть процессов его поглощения и выделения.
Учёные занимаются разработкой материалов, которые будут использоваться в водородной энергетике. Эти материалы должны обеспечивать безопасное хранение водорода. Новый комплекс поможет исследовать их свойства, такие как способность поглощать водород и взаимодействие с ним. Кроме того, установка может использоваться для изучения материалов, которые позволяют выделять водород из газовых смесей и очищать его.
Этот проект важен для развития водородной энергетики, и учёные надеются, что их исследования помогут создать более эффективные и безопасные материалы для этой отрасли.