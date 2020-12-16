В России авторов Telegram-каналов предложили сажать на 2 года за клевету

Напомним, что внесённый им ранее законопроект предлагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичную клевету. Причём речь идёт о распространении клеветы в том числе и через интернет. При этом депутат отметил, что за клевету в сети вовсе необязательно лишать человека свободы, «но даже сам факт угрозы такого наказания может кое-кого отрезвить».