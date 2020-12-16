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В России авторов Telegram-каналов предложили сажать на 2 года за клевету

И всё благодаря новому закону о клевете в сети
В сети появилась свежая информация об обновлённом законопроекте об уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете. Так, судя по всему, авторов Telegram-каналов тоже будут сажать на 2 года за клевету.

Дополнительную информацию сообщил автор первоначальной инициативы депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, сообщает Интерфакс.

Телеграм-каналы — это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность ввести каналы. Есть «Живой журнал». Это всё не попадает под определение СМИ, но это всё публичное распространение информации.

Дмитрий Вяткин
Депутат Госдумы

Напомним, что внесённый им ранее законопроект предлагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичную клевету. Причём речь идёт о распространении клеветы в том числе и через интернет. При этом депутат отметил, что за клевету в сети вовсе необязательно лишать человека свободы, «но даже сам факт угрозы такого наказания может кое-кого отрезвить».