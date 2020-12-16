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В России авторов Telegram-каналов предложили сажать на 2 года за клевету
И всё благодаря новому закону о клевете в сети
В сети появилась свежая информация об обновлённом законопроекте об уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете. Так, судя по всему, авторов Telegram-каналов тоже будут сажать на 2 года за клевету.
Дополнительную информацию сообщил автор первоначальной инициативы депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, сообщает Интерфакс.
Телеграм-каналы — это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность ввести каналы. Есть «Живой журнал». Это всё не попадает под определение СМИ, но это всё публичное распространение информации.
Напомним, что внесённый им ранее законопроект предлагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет за публичную клевету. Причём речь идёт о распространении клеветы в том числе и через интернет. При этом депутат отметил, что за клевету в сети вовсе необязательно лишать человека свободы, «но даже сам факт угрозы такого наказания может кое-кого отрезвить».