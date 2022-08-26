В России беспилотный вертолёт впервые получил разрешение на полёты

БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто ещё не сертифицировался, мы стали первыми.