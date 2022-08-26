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В России беспилотный вертолёт впервые получил разрешение на полёты

Россия, наконец-то, успешно сертифицировала новейший беспилотник вертолётного типа БВС ВТ 440. Причём, как выяснилось, произошло это ещё несколько месяцев назад.
В России беспилотный вертолёт впервые получил разрешение на полёты

Это означает, что полёты на нём более не нарушают российские законы. При этом стоит понимать, что сертификация прошла лишь в рамках экспериментально-правового режима:

БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто ещё не сертифицировался, мы стали первыми.

Иван Анцев
Радар ммс

Напомним, что полезная нагрузка летательного аппарата — 100 кг, а крейсерская скорость — 150 км/ч. На данный момент БВС ВТ 440 способен находиться в воздухе без подзарядки около 4 часов.

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