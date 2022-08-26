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В России беспилотный вертолёт впервые получил разрешение на полёты
Россия, наконец-то, успешно сертифицировала новейший беспилотник вертолётного типа БВС ВТ 440. Причём, как выяснилось, произошло это ещё несколько месяцев назад.
Это означает, что полёты на нём более не нарушают российские законы. При этом стоит понимать, что сертификация прошла лишь в рамках экспериментально-правового режима:
БВС ВТ 440 — это первый в России беспилотный вертолет, который сертифицирован в рамках экспериментально-правового режима по требованиям Росавиации. Он получил бортовой номер и выполняет задачи в интересах Российской Федерации. Сертификация была пройдена в мае этого года. В России до сих пор никто ещё не сертифицировался, мы стали первыми.
Иван Анцев
Радар ммс
Напомним, что полезная нагрузка летательного аппарата — 100 кг, а крейсерская скорость — 150 км/ч. На данный момент БВС ВТ 440 способен находиться в воздухе без подзарядки около 4 часов.