В России бесплатно выложили в сеть 450 тысяч диссертаций

Пресс-служба Российской государственной библиотеки объявила, что в Национальной электронной библиотеке стали доступны 450 тысяч диссертаций. Диссертации в электронном виде доступны в помещениях более 15 тысяч российских библиотек-участников НЭБ.

Доступ организован на безвозмездной основе (то есть бесплатно), но без возможности копирования и распространения. Как отмечает пресс-служба, теперь доступ к диссертациям и авторефератам, а также к более чем четырём с половиной миллионам полных текстов книг, патентов и периодики возможен для всех граждан России из помещений практически любой библиотеки.

Диссертации стали первым шагом в построении на базе НЭБ единого пространства знаний. В настоящее время в рамках Национальной электронной библиотеки ведётся активная работа по обеспечению доступа к современным изданиям, научным статьям и периодике через интернет — без необходимости приходить в библиотеки.

Отмечается, что такой доступ будет организован на основе прозрачных лицензионных договоров с издателями и правообладателями, и будет способствовать росту рынка цифровой дистрибуции контента. Уже к концу года на портале НЭБ будут запущены специальные разделы и мобильные приложения.