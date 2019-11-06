В России биткоины могут признать вне закона

Напомним, что ранее в данный закон были внесены поправки, согласно которым выпуск криптовалют может быть законным лишь на закрытых блокчейн площадках. Об этом объявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, добавив, что данный вариант является компромиссом в текущей ситуации жесткой позиции ЦБ.

”Пока вариант, анонсированный господином Аксаковым, звучит так, что самые распространенные криптовалюты - BTC, ETH и прочие, реально децентрализованные криптоактивы выводят из правового поля в России, ведь они не будут признаны специализированным законом, следовательно, не будут относиться к цифровым правам и к допускаемому к обороту имуществу согласно новым изменениям в Гражданский кодекс РФ”, - поделилась Дарья Носова, руководитель практики Fintech O2 Consulting.