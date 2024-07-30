В России блогеров с более 10 000 подписчиков вынудят сообщать личную информацию в Роскомнадзор

Такое решение принял комитет Госдумы по информационной политике, внёсший поправки в «Закон о рекламе». Изменения затронут владельцев крупных каналов на YouTube и Telegram.

Александр Хинштейн, глава комитета, отметил, что блогеры должны будут предоставлять информацию для идентификации, которая будет внесена в специальный реестр.

При отказе от передачи данных, блогерам запретят размещать рекламу, а другим каналам — распространять их информацию.

Министр цифрового развития Максут Шадаев подтвердил, что требование касается также YouTube-каналов с более 10 000 подписчиков. Первоначально планировалось ограничение в 1000 человек, но его увеличили до 10 000.

Нововведения обязывают блогеров предоставить данные для идентификации и запрещают распространять информацию с невключённых в реестр страниц.