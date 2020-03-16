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В России боевой вертолет выстрелил по жилому дому
К счастью, жертв нет
В сети появилась информация о том, что в России боевой вертолет Ми-8, случайно, выстрелил по жилому дому. Что интересно, выпущенный снаряд преодолел расстояние в полтора километра и попал в балкон дома жителя Читы.
По официальным данным, в результате инцидента пострадало остекление и ограда балкона, при этом серьезных разрушений или каких-либо жертв нет. В свою очередь командование воинской части, на территории которой и находился выстреливший Ми-8, прямо сейчас занимается вопросом согласования процедуры компенсации ущерба.
Напомним, что многоцелевой вертолет Ми-8 производится еще с середины прошлого века. Летательный аппарат уже успел войти в историю, как один из самых массовых винтокрылых летательных аппаратов в мире.