В России более чем на 30% вырос спрос на гаджеты для кофе

Россияне все чаще выбирают пить кофе дома, используя для этого специализированные гаджеты. Продавцы и эксперты отмечают, что за последний год спрос на такие устройства значительно вырос. Они стали популярны из-за желания людей готовить кофе не хуже, чем в кофейне, и при этом экономить. Покупатели предпочитают более дорогостоящие, но экономичные модели, которые могут выполнять различные функции приготовления напитка.

По данным рынка, продажи кофемашин и кофеварок в России значительно выросли за последний год. В 2023 году общий объем продаж достиг 29,4 миллиарда рублей, что на треть больше, чем в предыдущем году. Также зафиксирован рекордный объем продаж в количественном выражении — около 2 миллионов единиц техники. В начале 2024 года спрос на кофемашины продолжал расти: продажи выросли на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 613 тысяч единиц, а рыночный оборот увеличился на 50%, достигнув 9 миллиардов рублей.

Этот рост спроса объясняется несколькими факторами. Во-первых, пандемия подтолкнула людей к увеличению потребления кофе дома и на вынос, что способствовало популярности кофемашин. Во-вторых, современные потребители предпочитают инвестировать в устройства с широким функционалом, которые становятся все доступнее в среднем ценовом сегменте рынка.