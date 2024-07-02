В России более чем на 50% увеличилось число сообщений о мошенниках в Telegram

Злоумышленники все чаще используют Telegram для обсуждения незаконной деятельности. Согласно данным Kaspersky Digital Footprint Intelligence, в мае–июне 2024 года объем сообщений в теневых каналах Telegram вырос на 53% по сравнению с прошлым годом. Эти каналы и группы занимаются обсуждением мошеннических схем, утечек данных и предложением теневых услуг, таких как обналичивание, сбор информации из закрытых баз данных, подделка документов и предоставление DDoS-атак.

Популярность Telegram среди киберпреступников обусловлена несколькими факторами. Во-первых, мессенджер широко распространён и пользуется доверием, а его пользовательская база достигает 900 миллионов активных пользователей в месяц. Во-вторых, Telegram известен своей высокой безопасностью и анонимностью, что делает его привлекательным для создания и участия в закрытых сообществах.

Аналитики отмечают, что киберпреступники, действующие в Telegram, часто обладают меньшим техническим уровнем и опытом по сравнению с участниками на более закрытых площадках даркнета. Это связано с относительной простотой вступления в теневые сообщества Telegram и отсутствием сложных проверок и репутационных систем, характерных для других теневых форумов.

Telegram также активно используется хактивистами для выражения своих взглядов и организации протестов. Этот мессенджер обеспечивает быструю передачу информации и позволяет распространять контент, включая материалы для DDoS-атак и украденные данные. В то же время блокировки теневых каналов не всегда эффективны, поскольку создаются новые каналы для обхода мер безопасности.