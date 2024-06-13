В России более чем в два раза вырос спрос на ИИ для дизайнеров

Исследование школы дизайна и технологий Bang Bang Education отмечает значительный рост интереса к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в дизайне, который увеличился на 212%. По данным исследования, 31% профессиональных дизайнеров используют ИИ для создания дизайна веб-сайтов, а 17% при разработке дизайна мобильных приложений.

Кроме того, 26% опрошенных дизайнеров применяют искусственный интеллект в работе над ландшафтным дизайном и дизайном интерьеров, а 22% используют его для создания презентаций. Этот тренд объясняется доступностью и развитием отечественных технологий ИИ, среди которых наиболее известны GigaChat и Kandinsky от Сбера, а также YandexGPT и «Шедеврум» от «Яндекса».

Эти нейросети выполняют различные задачи: GigaChat и YandexGPT — это чат-боты по типу ChatGPT, способные генерировать тексты и отвечать на вопросы пользователей. В то время как Kandinsky и «Шедеврум» функционируют как генераторы изображений, аналогичные Midjourney. Все указанные модели доступны для использования бесплатно.