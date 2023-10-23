В России больше чем в два раза подорожали игры на дисках

За последние десять лет стоимость видеоигр на физических дисках в России выросла в три раза, и самый значительный скачок цен произошёл за последний год, где игры подорожали почти вдвое. В 2014 году средняя цена одного легального игрового диска составляла 2,12 тысячи рублей. Однако к 2022 году эта цифра выросла до 3,68 тысячи рублей, а к 2023 году достигла 6,43 тысячи рублей. С другой стороны, статистика продаж показала обратную тенденцию, с продажами видеоигр в России, снизившимися с 1,5 миллиона экземпляров в 2014 году до всего 134 тысяч в 2023 году.

В результате, выручка от продажи видеоигр на физических носителях упала почти в 2,5 раза, уменьшившись с 2,01 миллиарда рублей до 0,86 миллиарда рублей за год. Это является значительным изменением по сравнению с предыдущими десятью годами, когда выручка колебалась в пределах от 2,43 до 3,38 миллиарда рублей. С начала 2023 года российские геймеры потратили целых 135 миллиардов рублей на видеоигры, включая как покупки игр на дисках, так и онлайн-игры и внутриигровые товары. Средний игрок вложил 5,4 тысячи рублей с января по август текущего года.