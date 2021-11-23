Наука и технологии
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В России будут блокировать сайты, предлагающие сертификаты без реальной вакцинации

Этим будет заниматься Росздравнадзор
Министерство здравоохранения России предложило поправки в законы об основах охраны здоровья граждан и об информации, информационных технологиях и о защите информации. Поправки предполагают блокировку сайтов, на которых Росздравнадзор будет находить предложения о продаже медицинских документов без необходимых исследований, а также поддельные справки о вакцинации, на основании которых выдаются сертификаты.
В России будут блокировать сайты, предлагающие сертификаты без реальной вакцинации

Такие ресурсы будут блокироваться во внесудебном порядке. Они будут вноситься в соответствующий реестр запрещённой информации Роскомнадзора. Если поправки будут приняты, закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Как отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, мошенники сейчас сосредоточены на продаже поддельных сертификатов и QR-кодов. Причём предлагают не только российские, но и европейские сертификаты по цене $300. Но кроме потери денег, пользователи, купившие такие документы, могут получить на свои устройства вирусные программы.

А по словам врача ГКБ № 52 Александра Ванюкова, никакие блокировки не помогут: необходимо, чтобы люди массово поверили в вакцинацию, только тогда будет результат. Как заметил специалист, результаты поддельных сертификатов о вакцинации вскрываются нередко при печальных обстоятельствах, когда люди с коронавирусом попадают в реанимацию.

Источник: Ведомости
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