В России будут блокировать сайты, предлагающие сертификаты без реальной вакцинации

Такие ресурсы будут блокироваться во внесудебном порядке. Они будут вноситься в соответствующий реестр запрещённой информации Роскомнадзора. Если поправки будут приняты, закон вступит в силу с 1 марта 2022 года.

Как отметил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, мошенники сейчас сосредоточены на продаже поддельных сертификатов и QR-кодов. Причём предлагают не только российские, но и европейские сертификаты по цене $300. Но кроме потери денег, пользователи, купившие такие документы, могут получить на свои устройства вирусные программы.

А по словам врача ГКБ № 52 Александра Ванюкова, никакие блокировки не помогут: необходимо, чтобы люди массово поверили в вакцинацию, только тогда будет результат. Как заметил специалист, результаты поддельных сертификатов о вакцинации вскрываются нередко при печальных обстоятельствах, когда люди с коронавирусом попадают в реанимацию.