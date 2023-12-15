В России будут чаще использовать ИИ в сельском хозяйстве

«Ростелеком» взялся за улучшение сельского хозяйства, и вице-президент компании, Валерий Ермаков, рассказал о новых решениях на Rostelecom Tech Day. Основные проблемы в сельском хозяйстве включают хищение продукции, нехватку квалифицированных кадров и необходимость модернизации. Одним из предложенных решений является система контроля движения урожая, использующая IoT-датчики и Wi-Fi для отслеживания всего процесса сбора и доставки урожая, что позволяет предотвращать хищения и повышать эффективность сбора на 20%.

Второе инновационное решение — система контроля веса скота с использованием нейросетевой видеоаналитики. Она дистанционно взвешивает скот, подсчитывает и анализирует их состояние. Система обеспечивает управление фермой в реальном времени, улучшает процессы кормления и информирует ветеринаров об изменениях.

Третьим продуктом является «Цифровой улей», использующий алгоритмы искусственного интеллекта и IoT-датчики для контроля состояния пчелиных ульев. Эта система предотвращает угрозу исчезновения пчёл, проблему, с которой сталкивается Россия, где 20% пчёл погибают каждый год. Система отслеживает микроклимат в ульях, определяет уровень звука, вертикальность улья и другие параметры, предоставляя информацию для анализа. Это позволяет предотвращать роения, снижать стресс для пчёл и увеличивать сбор мёда на 15%, а количества пчёл — на 20%.