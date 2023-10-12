В России будут лечить артрит по анализу ДНК

Учёные в НИИ Ревматологии им. Насоновой работают над технологией, которая сделает лечение артрита более персонифицированным. Это означает, что каждому пациенту будет предоставлено индивидуальное лечение, учитывающее его уникальные потребности. В настоящее время множество лекарств доступно для лечения артрита, но выбор конкретного препарата часто остаётся на уровне эмпирических решений.

Академик Евгений Насонов, руководитель НИИ ревматологии им. Насоновой, объяснил, что их цель — использовать клинический опыт в сочетании с молекулярно-биологическими исследованиями, включая анализ ДНК пациента. Они смотрят на генетические особенности, связанные с воспалением, и надеются, что смогут предсказать, какой препарат будет наиболее эффективным для каждого пациента. Эти исследования проводятся во всем мире, но пока они не достигли стадии, когда могли бы быть внедрены в клиническую практику.