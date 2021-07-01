В России будут мгновенно определять пьяных водителей

Наука и технологии
Сегодня в 08:28
В России будут мгновенно определять пьяных водителейНовшество будет введено уже в 2022 году
Как стало известно, в России уже совсем скоро внедрят новую технологию. С её помощью сотрудники ГИБДД смогут мгновенно выявлять пьяных водителей.
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что уже в 2022 году в экслуатацию будут введены новейшие средства индикации, пишет «Милицейская волна». Происходит оснащение будет в рамках национального проекта.
Черников также отметил, что российские специалисты намерены перенимать опыт других стран — там также эффективно и почти мгновенно проверяют водителей по выдыхаемому ими воздуху.
Отметим, что только за первые шесть месяцев 2021 года в России привлекли более 220 тыс водителей, из которых около 27 тыс из них — повторно. Возможно, введение новой системы сможет изменить ситуацию в лучшую сторону.