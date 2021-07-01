В России будут мгновенно определять пьяных водителей

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал, что уже в 2022 году в экслуатацию будут введены новейшие средства индикации, пишет «Милицейская волна». Происходит оснащение будет в рамках национального проекта.

Черников также отметил, что российские специалисты намерены перенимать опыт других стран — там также эффективно и почти мгновенно проверяют водителей по выдыхаемому ими воздуху.

Отметим, что только за первые шесть месяцев 2021 года в России привлекли более 220 тыс водителей, из которых около 27 тыс из них — повторно. Возможно, введение новой системы сможет изменить ситуацию в лучшую сторону.