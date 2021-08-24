В России будут определять преступников по эмоциям

Как отметил представитель производителя, начальник научно-тематического центра «Т» «НПК «НИИДАР» Никита Бобков, комплекс с помощью встроенной нейросети способен определять базовые эмоции, которые человек испытывает в данный момент. Основные — радость, печаль, гнев и т.п. Это позволит определить, опасен человек или нет. Также комплекс распознаёт опасные предметы и запрещённые вещества, которые человек, затерявшийся в толпе, может нести с собой.

Модернизированным комплекс называют потому, что он уже был представлен на прошлогоднем форуме, но в ином виде, а сейчас существенно доработан. «Приёмная часть комплекса раньше размещалась в 19-дюймовый шкаф, теперь умещается в габариты четырёх пачек сигарет», — отметил Никита Бобков. Также он подчеркнул, что полностью готовый к эксплуатации комплекс должен появиться 2022 году.