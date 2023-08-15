В России будут применять ускоритель частиц для поиска нефти

Технологии для усиления добычи нефти, включая сложную нефть из Баженовской свиты, планируют внедрить в России к 2025 году с помощью синхротрона «СКИФ», который строят в Новосибирске. Об этом поделился Сергей Головин из научно-образовательного центра «Газпромнефть — НГУ».

Синхротрон — это устройство, которое позволяет изучать микромир нефтяных пластов, тщательно анализировать процессы на молекулярном уровне. Такой подход может привести к новым методам добычи нефти. По словам Головина, этот подход может стать передовым и привести к сотрудничеству многих российских и зарубежных компаний.

Баженовская свита — это группа горных пород в Западной Сибири, содержащая огромные запасы углеводородов, но извлечь их трудно. Головин подчеркнул, что основная цель — усовершенствовать методы добычи, особенно в условиях низкопроницаемых пластов. Ключевая роль отводится гибридным операциям и синхротрону «СКИФ».

Сотрудничество охватит восемь организаций, включая «Газпром», университеты и исследовательские институты. Это объединение будет работать над технологиями улучшения добычи. Этот проект будет официально объявлен на Международном форуме «Технопром» в Новосибирске, который получил поддержку Минобрнауки России и Правительства Новосибирской области.