В России будут штрафовать за продажу смартфонов без российского ПО

Так, штрафы будут составлять от 30 до 50 тысяч для должностных лиц и до 200 тысяч для юридических. Инициативу предложили депутаты Сергей Жигарев, Олег Николаев, Александр Ющенко и Владимир Гутенёв. Данный законопроект направлен на снабжение российских пользователей возможностью покупать устройства без необходимости в дополнительной установке сторонних мобильных или иных приложений, ориентированных на работу с российским рынком.

Отмечается, что на данный момент список технически сложных товаров и вопросы регулирования предустановки отечественных программ для ЭВМ не согласованы. По словам комитета, размер штрафов и границы административной ответственности требуют дополнительного обсуждения. Законопроект может вступить в силу с 1 января следующего года.