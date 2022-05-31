В России будут учить школьников проектировать беспилотники

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, более 4 млн школьников в качестве дополнительного образования выбирают техническое и естественнонаучное направления. В связи с этим и было принято решение о поставках в школы систем для проектирования дронов «Пионер Мини»

Разработчиком является российская компания «Геоскан». На сайте компании приведены характеристики квадрокоптеров, предлагаемых для сборки детям. «Пионер мини» смогут летать со скоростью до 20 км/ч, по написанной школьниками программе. Дальность полёта составляет 50 метров, длительность — 10 минут.

О важности этой системы рассказал и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он отметил, что предлагаемые школьникам беспилотники помогут лучше изучить робототехнику и дистанционное зондирование Земли. Эти навыки, по его мнению, очень значимы для профессий будущего.