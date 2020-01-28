В России была запущена первая мобильная сеть 5G

Что интересно, сеть, охватывающая КамАЗ, одновременно способна работать и в привычном режиме 4G, и в новейшем 5G-режиме. Прямо сейчас к новой сети подключены системы видеонаблюдения и групповой связи, а также защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и VR/AR-решения для обучения персонала завода на расстоянии. В рамках тестирования скорости работы сети было установлено, что в режиме LTE достигаются показатели в 46 Мбит/с, в то время как при использовании 5G-сети скорость поднимается до значения 870 Мбит/с.

Напомним, что в феврале 2019 года, в рамках выставки MWC, Ericsson и МТС подписали соглашение о запуске в России первых фрагментов сетей 5G.