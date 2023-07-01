В России централизуют кибербезопасность

Создание в России межотраслевого центра для обеспечения безопасности информационных систем — такое предложение выдвинул сенатор Артём Шейкин. Он считает, что такой центр будет иметь стратегическое значение для защиты критической информационной инфраструктуры и обеспечения безопасности данных. Такое решение было принято на секции Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

Согласно словам Шейкина, этот межотраслевой центр поможет скоординировать действия различных отраслевых центров и обмениваться оперативной информацией о киберугрозах. Такое взаимодействие и обмен опытом являются ключевыми факторами в эффективной борьбе с киберпреступностью и защите важных информационных ресурсов.

Сенатор подчёркивает, что в условиях роста числа кибератак на государственные организации и промышленные предприятия, координация становится особенно важной. Создание межотраслевого центра позволит объединить представителей ключевых объектов критической информационной инфраструктуры, экспертов по информационной безопасности и представителей министерств и служб для эффективной борьбы с киберугрозами. Шейкин считает, что такой проект будет успешным только при поддержке ведущих федеральных органов исполнительной власти, таких как Минцифра, Минфин, Минэнерго, Минздрав и Минпромторг, которые обеспечат необходимые ресурсы, экспертное мнение и согласование работы центра.