В России часть банкоматов заменят на китайские

Сбер, крупнейший финансовый институт в России, уже объявил о планах заменить 10-15% своего парка банкоматов на китайские устройства.

Эта инициатива стала известна на Восточном экономическом форуме, где первый зампред правления компании Александр Ведяхин поделился этой информацией с журналистами.

Сбер уже провёл успешное пилотное тестирование китайских банкоматов с операционной системой на базе Linux. По словам Ведяхина, эти банкоматы соответствуют всем стандартам корпорации и «очень качественные».

Он уверен, что клиенты не заметят разницы между старыми и новыми устройствами.

Смена банкоматов происходит на фоне ухода американских производителей с российского рынка. Ведяхин также отметил, что Сбер не планирует полностью заменять весь парк банкоматов, а лишь обновлять его по мере необходимости.

Средний возраст банкоматов в парке Сбера составляет 3,5 года, что является одним из самых «молодых» показателей в индустрии.