В России частично сняли запрет с демонстрации свастики в соцсетях

Впредь россияне смогут демонстрировать нацистскую символику в различных ситуациях и условиях: в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и соцсетях. Единственное условие, которое стоит соблюдать — публикация материалов содержащих свастику не должна являться пропагандой и как-либо оправдывать преступления фашистской Германии.

Напомним, что ранее россиян чаще всего штрафовали за публикацию свастики в соцсетях. Что важно, под санкции очень часто попадали люди, публиковавшие запрещенные изображения без какого-либо намерения продвигать фашизм.