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В России частично сняли запрет с демонстрации свастики в соцсетях
Сделав закон более человечным
Стало известно о том, что Госдума Российской Федерации в рамках окончательного чтения все же приняла законопроект о демонстрации нацистской символики. Теперь закон исключает наказание за некоторые случаи показа свастики, в том числе и в социальных сетях.
Впредь россияне смогут демонстрировать нацистскую символику в различных ситуациях и условиях: в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ и соцсетях. Единственное условие, которое стоит соблюдать — публикация материалов содержащих свастику не должна являться пропагандой и как-либо оправдывать преступления фашистской Германии.
Напомним, что ранее россиян чаще всего штрафовали за публикацию свастики в соцсетях. Что важно, под санкции очень часто попадали люди, публиковавшие запрещенные изображения без какого-либо намерения продвигать фашизм.