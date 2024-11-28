В России четырёхкратно вырос спрос на отечественные системы защиты от DDoS-атак

Российские компании заметно активизировались в поиске отечественных решений для защиты от DDoS-атак. По данным StormWall, с 10 по 25 ноября число организаций, обратившихся за их услугами, выросло в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Лидерами по числу запросов стали финансовые организации с долей 43%, за ними следуют компании развлекательной сферы (26%) и транспортные компании (14%).

Эксперты связывают такой всплеск интереса с ситуацией вокруг Cloudflare и рекомендациями Роскомнадзора отказаться от этого американского сервиса. В начале ноября обсуждалась возможная блокировка расширения шифрования TLS ECH от Cloudflare из-за несоответствия российским требованиям. Специалисты StormWall считают, что компании опасаются рисков, связанных с уязвимостью своих ресурсов, и поэтому активно переходят на отечественные сервисы.

Как пояснил CEO StormWall Рамиль Хантимиров, переход на локальные решения должен проходить максимально быстро и без влияния на работу компаний. Он отметил, что отсутствие надёжной защиты может привести к сбоям, простоям и убыткам. Именно поэтому многие организации сейчас прилагают усилия для обеспечения безопасности своих онлайн-платформ.