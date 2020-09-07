В России чиновник подал жалобу на Apple за притеснение российских разработчиков приложений

По словам Горелкина, отечественные разработчики не раз обращались к нему с жалобой по поводу сложностей при регистрации в системе Apple аккаунта, который является единственным способом публиковать приложения в онлайн-магазине App Store. Проблема заключается в сложностях подтверждения личности, в связи с чем разработчики вынуждены покупать “на черном рынке” аккаунты, регистрация которых проходила в США или Китае. Их цена варьируется в промежутке от 300 до 500 долларов.

В свою очередь для разработчиков из США и Китая действует иной алгоритм, заявляет депутат. Они могут подтвердить личность через популярные платежные системы, что недоступно российским компаниям.

”Фактически Apple ведет дискриминационную политику по признаку гражданства разработчиков для целого ряда стран, включая Россию”, — заявил Антон Горелкин.