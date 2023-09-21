В России число компаний, которым Google задолжала деньги, увеличилось до 1 тысячи

Дело о банкротстве ведётся с июня 2022 года. В мае того же года ООО «Гугл» обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.

В настоящее время известно, что среди заявителей, добивающихся от Google возврата средств на общую сумму 20,1 млрд рублей, значатся VK, «1С-Битрикс», онлайн-школа Skillfactory, «ВТБ Лизинг», «Вымпелком», владелец бренда «Билайн», СКБ «Контур» и другие компании.