В России число компаний, которым Google задолжала деньги, увеличилось до 1 тысячи

10:50, 21 сентября 2023
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В России число компаний, которым Google задолжала деньги, увеличилось до 1 тысячиСреди них много крупных
Всё больше российских компаний и ИП заявляют свои требования к российскому представительству Google — ООО «Гугл». На 22 августа в суд обратилось порядка 970 заинтересованных сторон.
Дело о банкротстве ведётся с июня 2022 года. В мае того же года ООО «Гугл» обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом.
В настоящее время известно, что среди заявителей, добивающихся от Google возврата средств на общую сумму 20,1 млрд рублей, значатся VK, «1С-Битрикс», онлайн-школа Skillfactory, «ВТБ Лизинг», «Вымпелком», владелец бренда «Билайн», СКБ «Контур» и другие компании.